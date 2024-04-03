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        Mardin'de Ahmet Türk mazbatasını aldı

        MARDİN Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 16:28 Güncelleme: 03.04.2024 - 16:30
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        Mardin'de Ahmet Türk mazbatasını aldı
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        MARDİN Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk, mazbatasını aldı. Türk, “Bu ülkede diyaloğun, barışın kalıcı hale gelmesi için çaba gösteriyoruz, çaba göstermeye devam edeceğiz. Ancak bugün görüyoruz ki, yine hilelerle pusular kurarak halkın iradesini farklı bir şekilde çalmaya çalışıyorlar” dedi.

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yüzde 57,4 oy alarak seçilen DEM Parti’nin adayı Ahmet Türk, mazbatasını aldı. Mardin Adliyesi’ne DEM Parti milletvekilleri Kamuran Tanhan, Beritan Güneş, George Aslan ve kalabalık bir grupla giden Türk, İl Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Deniz Malkoç’tan mazbatasını aldıktan sonra çıkışta açıklama yaptı. Türk, belediyenin bütün imkanlarını zorlayarak halka hizmet etmeyi esas alacaklarını söyleyerek, “31 Mart halkımızın zaferi ile sonuçlandı. Halkımız kayyuma, hukuksuzluğa ve zulme karşı iradesini ortaya koydu. Örnek bir sınavdan geçti. Mardin, çok inançlı, çok kültürlü bir ilimizdir. Elbette ki, burada sadece Kürtlerin katkısı yok, Arap ve Süryani halklarının da katkısıyla bu sonuçlara ulaşıldı. İnanıyorum ki, bu sonuçlar demokratik gelecek için yeni dönemin kapısını açar. Bugüne kadar Kürt halkına karşı yürütülen düşmanlık politikasından birileri vazgeçer. Ortak akılla yeni demokratik düzenin ve geleceğin sağlanması için yeniden düşünür” diye konuştu.

        ‘HUKUKSUZLUK DEVAM ETTİĞİ SÜRECE SUSMAYACAĞIZ’

        Ahmet Türk, hep barışı ve ortak demokratik geleceği esas alan bir yaklaşımı gösterdiklerini ifade ederek, “Bu ülkede diyaloğun, barışın kalıcı hale gelmesi için çaba gösteriyoruz, çaba göstermeye devam edeceğiz. Ancak bugün görüyoruz ki, yine hilelerle, pusular kurarak halkın iradesini farklı bir şekilde çalmaya çalışıyorlar. Van örneği ortadadır. Seçime katılma hakkını kazanıyor, Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul görüyor, ancak son gündeki bir hile ile arkadaşımızın mazbatasını 2’nci sırada olan ve hatta 3’te 1 oy alan AKP’nin adayına veriyor. Bu hukuksuzluk devam ettiği müddetçe asla ve asla susmayacağız, bütün gücümüzle geleceği demokratik bir sürece dönüştürmek için çaba göstereceğiz” dedi.

        ‘BELEDİYENİN TEK BİR KURUŞUNA DAHİ TENEZZÜL EDİLMEYECEK’

        Türk, halka hizmet etmeyi esas alacaklarını belirterek, “Elbette ki işimiz zor, kolay değil. Baktığımızda birkaç günden beri bırakın belediyenin mallarını içindeki sandalyeleri bile başka yere taşıyan bir mantıkla karşı karşıyayız. Son günlerde aldığı kredileri, AKP’li belediyelere aktararak belediyemizi gerçekten çalışmaz hale getirmek için çaba gösteriyorlar. Ama şunu bilin ki; belediyemizin bütün imkanlarını zorlayarak halkımıza hizmet etmeyi esas alacağız ve size layık olabilmek için çaba göstereceğiz. Belediyenin tek bir kuruşuna dahi tenezzül edilmeyecek ve halkın yararına harcanacak. Bundan emin olmanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.

        Türk, daha sonra beraberindekilerle Van’a hareket etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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