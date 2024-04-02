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        Mardin'de seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan kişi hayatını kaybetti

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 14:52 Güncelleme: 02.04.2024 - 14:52
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        Mardin'de seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan kişi hayatını kaybetti
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        İlçenin Bahçelievler Mahallesi'nde dün sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobilden seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Ş.Ç, tedavi gördüğü Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekiplerince, kaçan saldırganın yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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