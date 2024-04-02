Midyat'ta 2 adayın eşit oy aldığı sandıkta, muhtar kura ile belirlendi

MARDİN’in Midyat ilçesi kırsal Yemişli Mahallesi’nde adaylar Lokman Acar ile Resul Küçükaslan eşit oy alınca, muhtar kura ile belirlendi. Kura çekimi sonucunda Resul Küçükaslan yeni muhtar oldu. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ceyda Bozdağ, “İki muhtarımız beraber geldiler, kol kola geldiler. Kendilerini tebrik ediyorum. Zaten Midyat’a yakışır bir davranış sergilediler. Örnek köy olarak ilan ediyorum ben Yemişli’yi” dedi.

Midyat ilçesinin kırsal Yemişli Mahallesi’nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 362 seçmen, sandık başına gitti. Mahalledeki ilkokulda kurulan sandıkta seçmenler mevcut muhtar Lokman Acar ile diğer adaylar Resul Küçükaslan, Simal Akdil ve Selahattin Akan için oy kullandı. 250 oyun geçerli sayıldığı sandıktan, mevcut muhtar Lokman Acar ile Resul Küçükaslan 74’er oy aldı. Adaylardan Simal Akdil’e 59, Selahattin Akan’a da 43 oy çıktı.