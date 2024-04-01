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        Seyir halindeki motosikletten düşen kadın ağır yaralandı

        MARDİN'de motosikletin arkasından dengesini kaybedip düşen Cemile Dağ (60), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 16:32 Güncelleme: 01.04.2024 - 16:35
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        Seyir halindeki motosikletten düşen kadın ağır yaralandı
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        MARDİN'de motosikletin arkasından dengesini kaybedip düşen Cemile Dağ (60), ağır yaralandı.

        Kaza, Kızıltepe ilçesi Kızıltepe-Artuklu kara yolunda öğle saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosikletin arkasında oturan Cemile Dağ, araç seyir halindeyken dengesini kaybedip yola düştü. Bu sırada motosikletin arkasında bulunan 34 MR 1305 plakalı otomobilin sürücüsü, Dağ'a çarpmamak için ani fren yaptı. Arkadan gelen cip de otomobile çarptı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan Dağ'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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