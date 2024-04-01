Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de büyükşehir ve 6 ilçeyi DEM Parti, 4 ilçeyi AK Parti kazandı

        MARDİN'de DEM Parti'li Ahmet Türk, Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 09:47 Güncelleme: 01.04.2024 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de büyükşehir ve 6 ilçeyi DEM Parti, 4 ilçeyi AK Parti kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARDİN’de DEM Parti’li Ahmet Türk, Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 6 ilçeyi DEM Parti, 4 ilçeyi de AK Parti kazandı.

        Mardin’de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti’li Ahmet Türk, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. İlçelerde ise Savur’da AK Parti’li Engin Uğur Hamidi, Ömerli’de AK Parti’li Hüsamettin Altındağ, Yeşilli’de AK Parti’li Hayrettin Demir, Midyat’ta AK Parti’li Veysi Şahin, Dareçit’te DEM Parti’li Asya Gezer, Nusaybin’de DEM Parti’li Gülbin Şahin Dağhan, Artuklu’da DEM Parti’li Mehmet Ali Amak, Kızıltepe’de DEM Parti’li Zeyni İpek, Derik’te DEM Parti’li Songül Özbahçeci, Mazıdağı’nda ise DEM Parti’li Kudret Uçuk kazandı.

        AHMET TÜRK

        Ahmet Türk, 2 Temmuz 1942 yılında Mardin'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Mardin'de tamamlayan Türk, 1973 yılında Demokratik Parti'den Mardin Milletvekili olarak seçildi. Daha sonra CHP'ye katılan Türk, 1980 yılına kadar siyasi hayatına CHP'de devam etti. 1987 yılında SHP'ye katılan Türk, 1989 yılında Paris'te düzenlenen bir konferansa katıldığı gerekçesiyle SHP'den ihraç edildi. Halkın Emek Partisi (HEP) ve Demokratik Toplum Partisinin (DTP) Kurucu Üyesi ve Genel Başkanlığı görevinde bulunan Türk, 2007 Genel Seçimlerinde Bağımsız Mardin Milletvekili olarak Meclis’e girdi ancak 2009 yılında DTP kapatılınca milletvekilliği düştü.

        2014 yılında Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) desteği ile Bağımsız Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türk, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 17 Kasım 2016'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı, 21 Kasım 2016'da gözaltına alındı. 24 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan Türk, 3 Şubat 2017'de sağlık sorunlarından dolayı adli kontrol şartıyla tahliye edildi.31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde HDP Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Türk, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 19 Ağustos 2019 yılında yeniden görevinden alındı. Türk, evli ve 8 çocuk babası.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hatay'da Mehmet Öntürk kazandı! İşte Hatay'da son durum
        Hatay'da Mehmet Öntürk kazandı! İşte Hatay'da son durum
        Yerel seçimler dünya basınında
        Yerel seçimler dünya basınında
        Onlar atık belediye başkanı
        Onlar atık belediye başkanı
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        İşte İstanbul'un 39 ilçesindeki ilk sonuçlar!
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        Meral Akşener, bugün açıklama yapacak
        Meral Akşener, bugün açıklama yapacak
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        3 büyükşehirde son durum
        3 büyükşehirde son durum
        El değiştiren şehirler
        El değiştiren şehirler
        30 büyükşehirde son durum!
        30 büyükşehirde son durum!
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Bursa'da Mustafa Bozbey mi Alinur Aktaş mı?
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
        Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

        Benzer Haberler

        Mardin Kızıltepe'de seçim kutlamalarında yorgun mermi isabet eden kişi yara...
        Mardin Kızıltepe'de seçim kutlamalarında yorgun mermi isabet eden kişi yara...
        Mardin'de muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda 11 kişi yaralandı
        Mardin'de muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda 11 kişi yaralandı
        Mardin'de muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 11 kişi yaralandı
        Mardin'de muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 11 kişi yaralandı
        Türkiye yerel yöneticileri seçmek için sandık başında
        Türkiye yerel yöneticileri seçmek için sandık başında
        Midyat İlçe Seçim Kurulu Başkanı Bozdağ, sandık kurullarını kontrol etti
        Midyat İlçe Seçim Kurulu Başkanı Bozdağ, sandık kurullarını kontrol etti
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, oyunu kullandı
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, oyunu kullandı