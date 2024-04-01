Mardin'de büyükşehir ve 6 ilçeyi DEM Parti, 4 ilçeyi AK Parti kazandı

MARDİN’de DEM Parti’li Ahmet Türk, Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 6 ilçeyi DEM Parti, 4 ilçeyi de AK Parti kazandı.

Mardin’de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti’li Ahmet Türk, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. İlçelerde ise Savur’da AK Parti’li Engin Uğur Hamidi, Ömerli’de AK Parti’li Hüsamettin Altındağ, Yeşilli’de AK Parti’li Hayrettin Demir, Midyat’ta AK Parti’li Veysi Şahin, Dareçit’te DEM Parti’li Asya Gezer, Nusaybin’de DEM Parti’li Gülbin Şahin Dağhan, Artuklu’da DEM Parti’li Mehmet Ali Amak, Kızıltepe’de DEM Parti’li Zeyni İpek, Derik’te DEM Parti’li Songül Özbahçeci, Mazıdağı’nda ise DEM Parti’li Kudret Uçuk kazandı.

AHMET TÜRK Ahmet Türk, 2 Temmuz 1942 yılında Mardin'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Mardin'de tamamlayan Türk, 1973 yılında Demokratik Parti'den Mardin Milletvekili olarak seçildi. Daha sonra CHP'ye katılan Türk, 1980 yılına kadar siyasi hayatına CHP'de devam etti. 1987 yılında SHP'ye katılan Türk, 1989 yılında Paris'te düzenlenen bir konferansa katıldığı gerekçesiyle SHP'den ihraç edildi. Halkın Emek Partisi (HEP) ve Demokratik Toplum Partisinin (DTP) Kurucu Üyesi ve Genel Başkanlığı görevinde bulunan Türk, 2007 Genel Seçimlerinde Bağımsız Mardin Milletvekili olarak Meclis’e girdi ancak 2009 yılında DTP kapatılınca milletvekilliği düştü.