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        Mardin Kızıltepe'de seçim kutlamalarında yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seçim kutlamaları sırasında yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 23:07 Güncelleme: 31.03.2024 - 23:07
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        Mardin Kızıltepe'de seçim kutlamalarında yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seçim kutlamaları sırasında yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı.

        Kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını DEM Parti'nin kazandığı Kızıltepe'de Tepebaşı Mahallesi'nde toplanan bir grup tarafından kutlama yapıldı.

        Bu sırada havaya açılan ateş sonucu O.G'nin (54) boynuna yorgun mermi isabet etti.

        Yaralı, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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