Mardin Kızıltepe'de seçim kutlamalarında yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seçim kutlamaları sırasında yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seçim kutlamaları sırasında yorgun mermi isabet eden kişi yaralandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını DEM Parti'nin kazandığı Kızıltepe'de Tepebaşı Mahallesi'nde toplanan bir grup tarafından kutlama yapıldı.
Bu sırada havaya açılan ateş sonucu O.G'nin (54) boynuna yorgun mermi isabet etti.
Yaralı, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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