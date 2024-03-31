Türkiye yerel yöneticileri seçmek için sandık başında

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Kızıltepe ilçesi Doyuran Mahallesi'nde oyunu kullandı.

Oyunu kullanan Kılıç, milletin refahı ve kalkınması adına önemli bir seçimin içerisinde olduklarını belirterek, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma Midyat ilçesinde, AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin, eşi ve çocuklarıyla birlikte, merkez Artuklu ilçesi Şakir Nuhoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, AK Parti Artuklu Belediye Başkan adayı Mehmet Tatlıdede de ailesi ile Elifana Mehmet Konuş İlkokulu'nda oyunu kullandı.