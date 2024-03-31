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        Darbedilen sandık görevlisi rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı

        MARDİN'in Midyat ilçesinde çıkan tartışmada AK Parti Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin'in beraberindeki kişiler tarafından darbedilen, olayın ardından da rahatsızlanan sandık görevlisi İdris Aydın, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 13:50 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:55
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        Darbedilen sandık görevlisi rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı
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        MARDİN’in Midyat ilçesinde çıkan tartışmada AK Parti Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin’in beraberindeki kişiler tarafından darbedilen, olayın ardından da rahatsızlanan sandık görevlisi İdris Aydın, hastaneye kaldırıldı.

        Midyat ilçesi Gölcük Mahallesi’nde Atatürk Ortaokulu’nda görevli Demokrat Partili sandık görevlisi İdris Aydın ile okulu ziyaret edip sandıkları gezen AK Parti Midyat Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin’in yanındaki kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada arbedeye dönüştü, aydın yüzüne tekme aldı.

        Polis, görevliler dışındaki herkesi okul dışına çıkarırken, olayın ardından rahatsızlanan İdris Aydın, hastaneye kaldırıldı. Hastanede gözetim altında tutulan Aydın’ın, taburcu olduktan sonra darp raporu alarak şikayetçi olacağı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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