Darbedilen andık görevlisi rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı

Midyat ilçesi Gölcük Mahallesi’nde Atatürk Ortaokulu’nda görevli Demokrat Partili sandık görevlisi İdris Aydın ile okulu ziyaret edip sandıkları gezen AK Parti Midyat Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin’in yanındaki kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada arbedeye dönüştü, aydın yüzüne tekme aldı.

MARDİN’in Midyat ilçesinde çıkan tartışmada AK Parti Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin’in beraberindeki kişiler tarafından darbedilen, olayın ardından da rahatsızlanan sandık görevlisi İdris Aydın, hastaneye kaldırıldı.

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