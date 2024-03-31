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        Midyat İlçe Seçim Kurulu Başkanı Bozdağ, sandık kurullarını kontrol etti

        Midyat İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ceyda Bozdağ, sandık kurullarını kontrol etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 14:36 Güncelleme: 31.03.2024 - 14:36
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        Midyat İlçe Seçim Kurulu Başkanı Bozdağ, sandık kurullarını kontrol etti
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        Midyat İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ceyda Bozdağ, sandık kurullarını kontrol etti.

        İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ceyda Bozdağ, seçimler için kurulan sandık kurullarını gezdiklerini belirtti.

        Bozdağ, "Sandık başkanlarımız ve üyelerimiz görevlerinin başındalar. Seçmenimizin ilgisi çok güzel. Herkes sırayla demokratik bir şekilde ulaşımı sağlanmakta. Biz de okullarımızı geziyoruz. Seçim güvenliği kapsamında gerekli denetimlerimizi yapıyoruz. Midyat için hayırlı bir seçim diliyoruz." dedi.

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