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        Trafikte husumetliler arasında silahlı kavga; 1 ölü (2)

        HASTANEDEHAYATINI KAYBETTİMardin'in Kızıltepe ilçesinde trafikte karşılaştığı husumetlisi ile arasında çıkan silahlı kavgada başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Şükrullah Çankaya (61), tedavi gördüğü Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 21:13 Güncelleme: 01.04.2024 - 21:15
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        Trafikte husumetliler arasında silahlı kavga; 1 ölü (2)
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        HASTANEDEHAYATINI KAYBETTİ

        Mardin’in Kızıltepe ilçesinde trafikte karşılaştığı husumetlisi ile arasında çıkan silahlı kavgada başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Şükrullah Çankaya (61), tedavi gördüğü Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çankaya’nın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Kavganın ardından kaçan husumetlisi M.S. ise polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemler sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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