Trafikte husumetliler arasında silahlı kavga; 1 ölü (2)
HASTANEDEHAYATINI KAYBETTİMardin'in Kızıltepe ilçesinde trafikte karşılaştığı husumetlisi ile arasında çıkan silahlı kavgada başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Şükrullah Çankaya (61), tedavi gördüğü Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
HASTANEDEHAYATINI KAYBETTİ
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde trafikte karşılaştığı husumetlisi ile arasında çıkan silahlı kavgada başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Şükrullah Çankaya (61), tedavi gördüğü Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çankaya’nın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Kavganın ardından kaçan husumetlisi M.S. ise polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemler sürüyor.
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