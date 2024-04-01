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        Mardin'de seyir halindeki araca yönelik silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 17:00 Güncelleme: 01.04.2024 - 17:00
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        Mardin'de seyir halindeki araca yönelik silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

        İlçenin Bahçelievler Mahallesi'nde Ş.Ç'nin (60) kullandığı otomobile seyir halindeyken, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir başka otomobilden ateş açıldı.

        Saldırıda, Ş.Ç. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ş.Ç, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekiplerince, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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