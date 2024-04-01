Mardin'de seyir halindeki araca yönelik silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlçenin Bahçelievler Mahallesi'nde Ş.Ç'nin (60) kullandığı otomobile seyir halindeyken, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen bir başka otomobilden ateş açıldı.

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