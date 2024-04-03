Mardin'de firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 24 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ilçede yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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