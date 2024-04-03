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        Mardin'de firari hükümlü yakalandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde uyuşturucu suçundan hakkında 24 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 16:24 Güncelleme: 03.04.2024 - 16:24
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        Mardin'de firari hükümlü yakalandı
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde uyuşturucu suçundan hakkında 24 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 24 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ilçede yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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