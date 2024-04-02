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        Savur Belediye Başkanı seçilen Hamidi'den, vatandaşlara teşekkür

        Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Savur Belediye Başkanlığına seçilen Engin Uğur Hamidi, vatandaşlara teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 19:39 Güncelleme: 02.04.2024 - 19:39
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        Savur Belediye Başkanı seçilen Hamidi'den, vatandaşlara teşekkür
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        Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Savur Belediye Başkanlığına seçilen Engin Uğur Hamidi, vatandaşlara teşekkür etti.

        Hamidi, partisinin seçim koordinasyon merkezinde düzenlenen kutlama programında yaptığı konuşmada, tüm Savurlulara teşekkür etti.

        İlçede 21 yıl sonra büyük bir zafer kazandıklarını aktaran Hamidi, şöyle konuştu:

        "Bu seçimin kazananı Savur halkıdır. Seçimden önce üzerinde çalıştığımız projeleri hayata geçireceğiz. Bu projelerle ilçemizin tarihi mimarisiyle beraber yeniden hep birlikte inşa edeceğiz. Savur'da yaşanacak değişim ve gelişmeler çok kısa bir süre sonra gözle görülecektir. Tüm mahallelerde vatandaşlarımızdan kimin hizmete ihtiyacı varsa herkese eşit şekilde hizmet gidecek."

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