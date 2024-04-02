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        AK Parti, Mardin'de 6 ilçedeki seçim sonuçlarına itiraz etti

        AK Parti Mardin İl Başkanlığı, İl Seçim Kurulu'na başvurup DEM Parti'nin kazandığı 6 ilçede, sandıklarda nedeni belirtilmeden geçersiz sayılan çok sayıda oy bulunduğu gerekçesiyle itiraz etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 17:48 Güncelleme: 02.04.2024 - 17:50
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        AK Parti, Mardin'de 6 ilçedeki seçim sonuçlarına itiraz etti
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        AK Parti Mardin İl Başkanlığı, İl Seçim Kurulu’na başvurup DEM Parti’nin kazandığı 6 ilçede, sandıklarda nedeni belirtilmeden geçersiz sayılan çok sayıda oy bulunduğu gerekçesiyle itiraz etti.

        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde AK Parti Savur, Yeşilli, Ömerli ve Midyat ilçelerini, DEM Parti ise Büyükşehir ile Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Artuklu, Nusaybin ve Dargeçit ilçelerini kazandı. AK Parti İl Başkanlığı, İl Seçim Kurulu’na başvurup, DEM Parti’nin kazandığı Büyükşehir dışındaki 6 ilçedeki sonuçlara, 'sandıklarda nedeni belirtilmeden geçersiz sayılan çok sayıda oy bulunduğu gerekçesiyle' itiraz etti. İl Seçim Kurulu’nun başvuruyu değerlendireceği belirtilirken, Büyükşehir Belediyesi’ne itirazın yapılmadığı, seçimi kazanan DEM Parti’li Ahmet Türk’e yarın mazbatasının verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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