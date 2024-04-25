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        Önce otomobilin, sonra kamyonetin çarptığı anne ile kucağındaki bebeği ağır yaralandı; kaza kamerada

        MARDİN'in Midyat ilçesinde, kucağındaki bebeği ve elindeki çocukla yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 22:20 Güncelleme: 25.04.2024 - 22:25
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        Önce otomobilin, sonra kamyonetin çarptığı anne ile kucağındaki bebeği ağır yaralandı; kaza kamerada
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        MARDİN'in Midyat ilçesinde, kucağındaki bebeği ve elindeki çocukla yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Otomobil sürücüsünün, hafif yaralanan anne ile bebeğini hastaneye götürmek istediği sırada bu kez de kadın ile bebeğine kamyonet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce havalanıp kamyonetin kasasına düşen anne ile kucağındaki bebeği ağır yaralanırken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        ​Kaza, akşam saatlerinde Midyat- Mardin karayolu üzerinde meydana geldi. Azerbaycan uyruklu Gülar Soltanova (36), kucağındaki bebeği 2 yaşındaki Elif Arık ve ismi öğrenilmeyen elinde tuttuğu çocukla yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen bir otomobil, anne ve kucağındaki bebeğe çarptı. Otomobil sürücüsü, hafif yaralanan anne ve çocuklarını hastaneye götürmek istedi. Elinden tuttuğu çocuğu otomobilin arka kısmına bindiren kadın, kucağındaki Elif ile birlikte tekrar yolun karşısına doğru koşmaya başladı. Bu sırada aynı yönden gelen kamyonet, anne ve bebeğine çarptı. Metrelerce yükseğe fırlayan anne ve bebeği, kamyonetin kasasına düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Anne ve bebeğinin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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