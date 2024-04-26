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        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 16:56 Güncelleme: 26.04.2024 - 17:15
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        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Savur ilçesinde sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar Yeni Cami önünde bir araya geldi.

        İsrail karşıtı slogan atan grup, tekbir getirdi.

        Mardin İlim Yayma Cemiyeti Başkanı ve Platform Dönem Sözcüsü Necmettin Başboğa, burada yaptığı açıklamada, İsrail'in hiçbir hukuk, uluslararası anlaşma ve sözleşme tanımayarak kadın, çocuk, yaşlı demeden bütün Filistin halkına yönelik katliamını sürdürdüğünü söyledi.

        Gazze'deki zulmün bir an önce sona ermesini istediklerini ifade eden Başboğa, "Bizler, normal ve rutin hayatımıza devam ederken katil İsrail suikast ve vahşetini daha ileriye taşıyor. Mazlum Filistinlilere yönelik her bir saldırı ve katliam, İsrail'e ve siyonizme olan nefret ve kinimizi daha da artırmaktadır." diye konuştu.

        Açıklamanın ardından saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Mardin Artuklu Üniversite kampüsünde bir araya gelen akademisyen ve öğrenciler de yürüyüş düzenledi.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve ABD'de bulunan üniversitelerde katliamlara tepki gösteren öğrenci ve akademisyenlere karşı uygulanan polis şiddetini protesto eden gruptakiler, basın açıklamasını Türkçe ve İngilizce okudu.

        Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve sivil toplum temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte, öğrenciler daha sonra kampüs içerisinde yürüyüş yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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