Mardin'de anne ve kızının yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan anne bu kez kucağındaki 2 yaşındaki kızına, yolun tekrar karşısına geçmeye çalıştığı sırada Ş.A. idaresindeki 06 LPS 19 plakalı kamyonet çarptı.

Bağlar Mahallesi Mardin Çevre Yolu'nda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 01 AAG 39 plakalı otomobilin dikiz aynası, iki çocuğu ile yolun karşısına geçmeye çalışan Azerbaycan uyruklu Gular S'ye (36) çarptı.

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