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        Derik'te 21 kişinin öldüğü kazanın duruşmasına 5 sanık da katılmadı; şoför 'mevsimlik işçi' olduğu için gelmemiş

        MARDİN'inDerik ilçesinde 2 TIR'ın neden olduğu, 1 polis memurunun şehit, 20 sivilin hayatını kaybettiği, 47 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin tutuksuz 5 sanığın yargılandığı davanın 5'inci duruşmasına sanıklar katılmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 18:07 Güncelleme: 25.04.2024 - 18:10
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        Derik'te 21 kişinin öldüğü kazanın duruşmasına 5 sanık da katılmadı; şoför 'mevsimlik işçi' olduğu için gelmemiş
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        MARDİN’inDerik ilçesinde 2 TIR'ın neden olduğu, 1 polis memurunun şehit, 20 sivilin hayatını kaybettiği, 47 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin tutuksuz 5 sanığın yargılandığı davanın 5’inci duruşmasına sanıklar katılmadı. Sanık şoförlerden Yunus Şataflı’nın avukatı aracılığıyla mahkemeye ‘mevsimlik işçi’ olduğu için duruşmaya katılmama mazeretini bildirdiği belirtildi.

        Kaza, 20 Ağustos 2022’de Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana geldi. Yunus Şataflı yönetimindeki, gübre taşıyan 73 SN 384 plakalı TIR, 2 araca ve yayalara çarpıp devrildi. Kazada, marketten çikolata alıp evlerine dönen Şervan (6) ve Mihriban Tanrısever (11) ile İbrahim Halil Has (80) ve İnan Berk (35) yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de bölgede toplanıp, ekiplerin çalışmasını izlemeye başladı.

        Bu kazadan 33 dakika sonra yine gübre yüklü olan Umut Gündüz yönetimindeki 34 NMB 53 plakalı TIR, kaza yerindeki kalabalığın arasına daldı. Kalabalıktakiler sağa sola kaçışırken, TIR, çok sayıda kişiyi ezip, bir apartmana çarparak durdu. Bu kazada da olaya müdahale edenler arasındaki polis memuru Yahya Ergin (33) şehit oldu, Bessi Bağlayan (57), İrfan Aktaş (45), Mülkiye Acar (56), Ünal Ekinci (24), Baran Açan (28), Hamit Akkoyun (82), Ahmet Aktay (30), Sıtti Abul (84), Fesih Dağ (61), Velat Dağ (45), Kemal Dağ (60), Hatip Denk (66), Necla Arda (27), İsa Ayebe (42), Baver Babur (17), Nofa Çelik (84) yaşamını yitirdi. Her iki kazada yaralanan 47 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazalarda 11 araç ile 3 iş yerinde de büyük hasar oluştu.

        DURUŞMA ERTELENDİ

        Kazanın ardından gözaltına alınarak tutuklanan TIR şoförlerinden Umut Gündüz 20 Haziran 2023’teki 3’üncü, Yunus Şataflı ise 5 Aralık 2023’teki 4’üncü duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Davanın bugün Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 5’inci duruşmada da tutuksuz sanıklar TIR şoförleri Umut Gündüz, Yunus Şataflı ile firma yetkilileri K.G., M.A. ve K.M.G., duruşmaya katılmadı. Şoförlerden Yunus Şataflı’nın avukatı aracılığıyla mahkemeye ‘mevsimlik işçi’ olduğu için duruşmaya katılmama mazeretini bildirdiği belirtildi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Eylül Perşembe günü saat 14.00’e erteledi.

        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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