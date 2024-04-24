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        Mardin'de 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 23:39 Güncelleme: 24.04.2024 - 23:39
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        Mardin'de 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
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        Mardin’in Nusaybin ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Selahaddin Eyyubi Mahallesi Sakarya Caddesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı.

        Kazada, motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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