Mardin'de "Mavi Liman 18 Karma Sergisi" açıldı
Mardin'de "Mavi Liman 18 Karma Sergisi" sanatseverlerle buluştu.
Mardin'de "Mavi Liman 18 Karma Sergisi" sanatseverlerle buluştu.
Farklı illerden gelen 36 sanatçının çeşitli konularda ve çeşitli tekniklerle hazırladığı resim, dokuma ve hat sanatındaki 40 eserden oluşan sergi, Mardin Müzesi Etnografya ve Arkeoloji Sergi Salonu'nda açıldı.
Serginin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Hasan Kurt, sergiye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen sanatçıları Mardin misafirperverliğiyle ağırladıklarını ifade eden Kurt, şunları kaydetti:
"Şehrimiz, tarihi ve kültürüyle inanç ve kültür turizminin merkezi konumunda. Mardin açık hava müzesi niteliğinde bir şehir. Bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür diyorum. Mardin kültür ve sanatın şehri. Binlerce yıl öncesinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve halen ev sahipliği yapan bir şehir. Bu manada sanatçılarımızın Mardin'e özel bir ilgisi var. Farklı inançların bir arada yaşıyor olması ve farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olması Mardin'i eşsiz ve cazibeli hale getiriyor. Böyle organizasyonlar yapmaya devam edeceğiz. Sanatın ve sanatçının buluşacağı yer Mardin'dir."
Daha sonra Vali Yardımcısı Kurt, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ayhan Gök, Mardin Müze Müdürü İdris Akgül ve sanatçılar açılışı yapılan sergiyi gezdi.
Sanat danışmanlığını Ali Naki İlhan, küratörlüğünü Zihniye İlhan ve Nurettin Çakmak'ın yaptığı sergi, 28 Nisan'a kadar ziyarete açık kalacak.
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