Mardin'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı; kaza kamerada
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralanırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralanırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, gece saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen motosiklet, yan yoldan gelen otomobille çarpıştı. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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