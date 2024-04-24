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        Mardin'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı; kaza kamerada

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralanırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 20:29 Güncelleme: 24.04.2024 - 20:35
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        Mardin'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı; kaza kamerada
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        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralanırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, gece saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen motosiklet, yan yoldan gelen otomobille çarpıştı. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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