Mardin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Mardin'in Midyat ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Mardin'in Midyat ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Sarıköy Mahallesi'nde İbrahim Keleş (44) idaresindeki 46 AH 857 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, devrilen traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti.
Keleş'in cansız bedeni, sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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