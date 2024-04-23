Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Savur Belediye Başkanı Hamidi, makam koltuğunu öğrencilere devretti

        Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi makam koltuğunu çocuklar devretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 22:45 Güncelleme: 23.04.2024 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Savur Belediye Başkanı Hamidi, makam koltuğunu öğrencilere devretti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi makam koltuğunu çocuklar devretti.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başkan Hamidi, Fuat Demir İlkokulu'nda okuyan öğrencileri makamında kabul etti.

        Çocukların bayramını kutlayan Hamidi, "3 minik evladımız belediye başkanlığı koltuğuna oturdular. Kısa sürede bana güzel önerilerde bulundular, bazı görevler verdiler. Küçük başkanlarımın önerilerini dikkate alacağım." dedi.

        Daha sonra Hamidi, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel ile haftaya görüşeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel ile haftaya görüşeceğiz
        TBMM'de renkli resepsiyon
        TBMM'de renkli resepsiyon
        Kamuda tasarruf TBMM’de başladı
        Kamuda tasarruf TBMM’de başladı
        Kayıp Korhan Berzeg olayında yeni gelişme
        Kayıp Korhan Berzeg olayında yeni gelişme
        Ankara'da sessiz maç!
        Ankara'da sessiz maç!
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Taksim açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Taksim açıklaması
        Katil zanlısı yakalandı, sebebi borç-alacak meselesi
        Katil zanlısı yakalandı, sebebi borç-alacak meselesi
        Finlandiya "cephe devletine" mi dönüştü?
        Finlandiya "cephe devletine" mi dönüştü?
        33. haftanın VAR kayıtları açıkladı
        33. haftanın VAR kayıtları açıkladı
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        Bu Fransız kasabasında evler sadece 1 euro
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        İstanbul'a 200 kilometre uzaklıkta! İşte Trakya'nın saklı cenneti
        Güvenlik güçlerine emanetler
        Güvenlik güçlerine emanetler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak dönüşü açıklamalar
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        "Süper Lig tescil edilmeyebilir!"
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta 23 Nisan coşkusu... Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Her zaman Atatürk'ün ışığında
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Yeni amiral gemisi ortaya çıktı
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        Son dönemin trendi: Sandalye yogası
        İlk kez el ele
        İlk kez el ele
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı
        Rekor nedenini izleyicileri anlattı

        Benzer Haberler

        Kontrolden çıkan otomobil, uygulama noktasındaki beton bariyere çarptı: 3 y...
        Kontrolden çıkan otomobil, uygulama noktasındaki beton bariyere çarptı: 3 y...
        Savur'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Savur'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Midyat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Midyat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Adana'daki trafik kazasında ölen 4 kişi Mardin'de defnedildi
        Adana'daki trafik kazasında ölen 4 kişi Mardin'de defnedildi
        Kazada ölen 4 tarım işçisi yan yana toprağa verildi, sürücü tutuklandı
        Kazada ölen 4 tarım işçisi yan yana toprağa verildi, sürücü tutuklandı
        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra...
        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra...