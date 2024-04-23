Savur Belediye Başkanı Hamidi, makam koltuğunu öğrencilere devretti

Çocukların bayramını kutlayan Hamidi, "3 minik evladımız belediye başkanlığı koltuğuna oturdular. Kısa sürede bana güzel önerilerde bulundular, bazı görevler verdiler. Küçük başkanlarımın önerilerini dikkate alacağım." dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başkan Hamidi, Fuat Demir İlkokulu'nda okuyan öğrencileri makamında kabul etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi makam koltuğunu çocuklar devretti.

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