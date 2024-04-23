Savur'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Savur ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçede düzenlenen ilk törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonunda devam eden törende, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapıldı, öğrenciler 23 Nisan konulu şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu.

Törene, Vekil Ömerli Kaymakamı Kerem Türker, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hidayet Koç, Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Göktuğ Turunçoğlu, İlçe Emniyet Amiri Vekili Yasin Coşkun, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.