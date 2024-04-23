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        Mardin'de hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan sürprizi

        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuk servislerinde tedavi gören hastalar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 09:59 Güncelleme: 23.04.2024 - 09:59
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        Mardin'de hastanede tedavi gören çocuklara 23 Nisan sürprizi
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        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuk servislerinde tedavi gören hastalar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane başhekimliğince yapılan etkinlikte, servis ve odalar balon ve Türk bayrakları ile süslendi, çocukların yüzleri boyandı.

        İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Hasan Timurağaoğlu, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Erkan Sanmak, Başhekim Vekili Dr. Remzi Oğulcan Çıray, Başhekim Yardımcısı Dr. Lokman Timurağaoğlu, hastane yönetimi, doktor ve hemşireler, çocukların bayramını kutladı, onlara boyama setleri ve çeşitli oyuncaklar hediye etti.

        Şiir okuyan çocuklar bayram coşkusunu yaşadı.

        Başhekim Vekili Çıray, yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyük bir gurur ve mutlulukla kutlandığını belirtti.

        Dünyada çocuklara bayram hediye edilen tek ülkenin Türkiye olduğunu, bayram coşkusunun her çocuğun yaşaması gerektiğini aktaran Çıray, şöyle konuştu:

        "Hastanemizdeki hasta çocuklarımızın bu bayramdan, bu neşeden eksik kalmaması için bu etkinliği yaptık. Tüm çocukların bayramını tebrik ediyor ve kutluyoruz. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Aileler de aynı şekilde memnun ve mutlu oldular. Bizim de amacımız zaten onların mutlu olmalarını sağlamaktı. Bunun içinde elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

        Hasta yakını Fikret Ataç da oğlunun başarılı bir operasyonla sağlığını kavuştuğunu ancak tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Bugün 23 Nisan, çocuklarımızı unutmadıkları ve böyle bir günde mutlu ettikleri için yetkililere teşekkür ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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