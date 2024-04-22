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        Mardin Valisi Akkoyun'dan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 17:20 Güncelleme: 22.04.2024 - 17:20
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        Mardin Valisi Akkoyun'dan "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" mesajı
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Vali Akkoyun, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtığını, egemenliği millete verdiğini ve bu önemli günü çocuklara armağan ettiğini belirtti.

        Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı gün olan 23 Nisan’ın dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olarak kutlandığına işaret eden Akkoyun, mesajında şunları kaydetti:

        "Bu Ulu Önder Atatürk'ün ülkemizin en değerli varlığı olan çocukları geleceğimizin teminatı olarak gördüğünün en somut göstergesidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sevincini tüm dünya çocuklarıyla paylaşıyor olmamız; millet olarak din ve dil ayırımı gözetmeksizin bütün dünya çocuklarına verdiğimiz değerin de kanıtıdır. Bu yıl 29 ülkeden 500 çocuğun Ankara'da ağırlanacağı 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği’nde onur konuğu olarak Filistin'in belirlenmiş olması, Türkiye'nin, sadece ülkemizin çocuklarının değil gönül coğrafyamızdaki tüm çocuklarımızın umut kaynağı olduğunun gösterilmesi bakımından çok anlamlıdır. Aydınlık yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın milli ve manevi değerlerine bağlı, çağın gereklerine uyum sağlayan ve geleceğe umutla bakan bireyler olarak yetişmeleri için dün olduğu gibi bugün ve yarın da var gücümüzle çalışacağız. Bu amaçla kutlu tarihimizden aldığımız güç ile aziz vatanımızın bütün çocuklarını müreffeh yarınlara ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Çünkü 'Türkiye Yüzyılı'nın, yarının büyükleri olan çocuklarımızın omuzlarında yükseleceğinin bilincindeyiz."

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