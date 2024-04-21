Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Midyat'ta ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı yapıldı

        Mardin'in Midyat ilçesinde ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 13:48 Güncelleme: 21.04.2024 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Midyat'ta ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Midyat ilçesinde ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı gerçekleştirildi.

        Sınava, ilçede 17 okulda 5 bin 460 öğrencinin 590 öğretmen gözetiminde katıldığı belirtildi.

        Aileler de okul çevresinde çocuklarını bekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        "Türk havacılık sektörü Avrupalı rakiplerini geçiyor"
        "Türk havacılık sektörü Avrupalı rakiplerini geçiyor"
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!

        Benzer Haberler

        Mardin'de hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı
        Mardin'de hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı
        Mardin'de panelvan ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yarala...
        Mardin'de panelvan ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yarala...
        Mardin'de seyir halindeki cip yandı
        Mardin'de seyir halindeki cip yandı
        Seyir halinde motoru tutuşan cip alev alev yandı; o anlar kamerada
        Seyir halinde motoru tutuşan cip alev alev yandı; o anlar kamerada
        Midyat Belediyesi Meclisi'nin ilk toplantısı yapıldı
        Midyat Belediyesi Meclisi'nin ilk toplantısı yapıldı
        Ailesinin kayıp ihbarı yaptığı Meryem, tarihi yerleri gezerken bulundu
        Ailesinin kayıp ihbarı yaptığı Meryem, tarihi yerleri gezerken bulundu