Midyat'ta ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı yapıldı
Mardin'in Midyat ilçesinde ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı gerçekleştirildi.
Mardin'in Midyat ilçesinde ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı gerçekleştirildi.
Sınava, ilçede 17 okulda 5 bin 460 öğrencinin 590 öğretmen gözetiminde katıldığı belirtildi.
Aileler de okul çevresinde çocuklarını bekledi.
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