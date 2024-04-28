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        Mardin'de minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, minibüs ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 17:29 Güncelleme: 28.04.2024 - 17:30
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        Mardin'de minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı
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        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde, minibüs ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde, Nusaybin-Midyat kara yolu DSİ barajı mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletteki Ferhat B. (22) ile Uğur B. (29) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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