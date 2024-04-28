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        3 kişinin yaralandığı TIR ile kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada

        MARDİN'de TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 14:58 Güncelleme: 28.04.2024 - 15:00
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        3 kişinin yaralandığı TIR ile kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada
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        MARDİN'de TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. TIR ile yan yoldan çıkan kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi, yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne gönderilirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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