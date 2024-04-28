3 kişinin yaralandığı TIR ile kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada

Kaza, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. TIR ile yan yoldan çıkan kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi, yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'ne gönderilirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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