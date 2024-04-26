Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

Kent merkezinde uyuşturucu getireceği değerlendirilen başka bir araçta yapılan aramada da 65,45 gram metamfetamin bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada, 1 kilo 150 gram esrar ve 101 uyuşturucu hap ele geçirildi, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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