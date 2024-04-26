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        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 21:06 Güncelleme: 26.04.2024 - 21:06
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        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
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        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Çalışmalar kapsamında Diyarbakır'dan uyuşturucu getireceği tespit edilen bir araç, Mardin-Diyarbakır kara yolunda durduruldu.

        Araçta yapılan aramada, 1 kilo 150 gram esrar ve 101 uyuşturucu hap ele geçirildi, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

        Kent merkezinde uyuşturucu getireceği değerlendirilen başka bir araçta yapılan aramada da 65,45 gram metamfetamin bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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