Mardin'de "Gazze" konulu enstalasyon sergisi açıldı.

Artuklu ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda açılan sergide, Mardin Anadolu Lisesi öğrencileri Gazze'deki çocuklarla ilgili yaptıkları karakalem çalışmaları sergilendi.

Açılışa, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, Mardin Anadolu Lisesi Müdürü Kenan Saruhan, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Duyan, öğrencileri Gazze'deki durumla ilgili duyarlılıklarından dolayı tebrik etti.

Saruhan da, amaçlarının öğrencilere empati duygusunu aşılamak olduğunu belirtti.