Mardin'de 21 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

Mardin'in Derik ilçesinde art arda meydana gelen, 1 polis memurunun şehit olduğu, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı iki kazaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, tutuksuz yargılanan tır şoförleri Yunus Ş. ve Umut G. ile şirket yetkilisi K.G, M.A. ve K.M.G'nin katılmadığı duruşmada, yaralılar ile ölenlerin yakınları hazır bulundu.

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, tahliye edilen sanıkların tutuklanmasını talep etti.