Mardin'de okullar arası futbol turnuvası düzenlendi.

Vali Yardımcısı Kurt, yapılan organizasyonun oldukça başarılı olduğunu belirterek, turnuvanın genç sporcuların geleceği açısından önemli bir başlangıç olacağını kaydetti.

Final müsabakalarını Vali Yardımcısı Hasan Kurt, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, öğrenci ve veliler izledi.

Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mardin Kültür Sanat ve Sosyal Araştırmalar Derneği işbirliğiyle düzenlenen turnuvaya, 32 okul takımı katıldı.

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