Mardin'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın devrildiği kazada, D.A. (32), M.A. (11) ve M.A. (8) yaralandı.

Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil, Nusaybin çevre yolunda çarpıştı.

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