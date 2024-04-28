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        Mardin'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 19:24 Güncelleme: 28.04.2024 - 19:24
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        Mardin'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil, Nusaybin çevre yolunda çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın devrildiği kazada, D.A. (32), M.A. (11) ve M.A. (8) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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