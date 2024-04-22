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        Nusaybin'de trafikte silahlı 'yol verme' kavgası: 3 yaralı

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 00:22 Güncelleme: 22.04.2024 - 00:25
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        Nusaybin'de trafikte silahlı 'yol verme' kavgası: 3 yaralı
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        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi, Mardin yolu üzerindeki Demiryolu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar, tabancalarla birbirlerine ateş etti. Kavgada isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, bazı şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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