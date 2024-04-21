AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma'dan Midyat'a ziyaret

Burada vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Alma, çalışmalarından dolayı Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'e teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Alma beraberinde partisinin il yönetim kurulu üyeleriyle AK Parti Midyat İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.

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