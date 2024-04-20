Midyat Belediyesi Meclisi'nin ilk toplantısı yapıldı

Midyat Belediye Meclisi'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Veysi Şahin başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantıda meclis divan katipleri, meclis başkan vekilleri, encümen üyeleri ve yeni komisyon üyeleri seçildi.

Midyat Belediye Başkanı Şahin, ilçenin çok acil ve çözülmesi gereken sorunları olduğunu söyledi.

Özellikle altyapı ile ilgili ilçenin hızla büyüdüğünü dile getiren Şahin, gündeme gelecek konulara duyarlı olunmasını istedi.

Şahin, Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi açılışındaki iddialara ilişkin de şöyle konuştu:

"Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin toplantısında İstiklal Marşı'nın okutulmadığı iddialar tamamen gerçek dışı. Olayın aslı şu, biz salona geldik, oturduk. Gündemde İstiklal Marşı'nın olmadığını gördük. Biz de Belediye Başkanını ikaz ettik. 'Kapalı ortamlarda İstiklal Marşı okunmaz.' denildi. Bunun üzerine ara istedik. Ayrı bir odaya geçtik. Eğer İstiklal Marşı okutmazlarsa meclisi terk etme kararı aldık. Salona döndük ve kendilerine önerimizi söyledik. Bunun üzerine Ahmet Türk, 'okuyabilirsiniz.' dedi. Bunun üzerine AK Parti'ye mensup 17 meclis üyesi ile İstiklal Marşı'mızı okuduk. İstiklal Marşı okundu. Onlar oturdu ve okumadılar."