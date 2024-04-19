Bakan Yerlikaya: Mardin ve Diyarbakır'da müfettiş görevlendirildi (4)

AKPARTİ İL BAŞKANLIĞI: DEM'Lİ ÜYELER, İSTİKLAL MARŞI OKUNDUĞU SIRADA OTURMAKLA YETİNDİ

Mardin Büyükşehir Belediyesi Meclisi açılışında 'İstiklal Marşı'nın okutulmadığı' iddialarına ilişkin, AK Parti İl Başkanlığı’nca yapılan yazılı açıklamada, İstiklal Marşı okunması talebine DEM Partili meclis üyelerince karşı çıkıldığı belirtildi. Açıklamada, yapılan istişarelerin ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu ancak DEM Partili meclis üyelerinin marşın okunduğu sırada oturdukları belirtilerek, şöyle denildi:

"Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı DEM Partili Ahmet Türk’ün başkanlığındaki ilk meclis toplantısı, milli marşımız olan İstiklal Marşı ile başlanması beklenirken, direkt gündem maddelerine geçilmesi üzerine AK Parti grubumuz itiraz ederek İstiklal Marşı’nın okunması yönündeki taleplerini sunmuşlardır. Bu talebe DEM Parti grubu tarafından 'kapalı alanda olmaz' denilerek karşı çıkılmıştır. Yapılan istişareler sonucunda AK Parti grubumuzda bulunan ilçe belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle birlikte ayağa kalkarak İstiklal Marşı’nı okuyarak saygı duruşunda bulunmuşlardır. O esnada DEM’li üyeler İstiklal Marşı’nı okumayarak oturdukları yerden izlemekle yetinmişlerdir. Tüm bu olaylar cereyan ederken bazı sosyal medya mecralarında milletimizin bağımsızlık sembolü İstiklal Marşı'nın 'yapılan oy birliğinin neticesinde okunmaması yönünde karar kılındığı' gibi söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirtiyor ve bu yalan yanlış haberleri yayanları esefle kınıyoruz. Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığımız tarafından mülkiye müfettişleri görevlendirilmiş ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımızca da soruşturma başlatılmıştır. AK Parti Mardin İl Başkanlığı olarak yapılan araştırma ve soruşturmayı takip ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."