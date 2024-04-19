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        Mardin'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 14:12 Güncelleme: 19.04.2024 - 14:12
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        Mardin'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Ömerli-Yeşilli kara yolunda R.G. (29) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, yaralanan sürücü Ömerli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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