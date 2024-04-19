Mardin'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ömerli-Yeşilli kara yolunda R.G. (29) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan sürücü Ömerli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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