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        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Ümit ediyoruz ki, Netanyahu ve çetesi yargılanarak hesap vereceklerdir (2)

        'BAĞIMSIZBİR FİLİSTİN DEVLETİNİN YOLU AÇILMALI'TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mardin'de bir otelde düzenlenen 'Sivil Toplum Buluşmaları Programı'na katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 21:47 Güncelleme: 18.04.2024 - 21:50
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        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Ümit ediyoruz ki, Netanyahu ve çetesi yargılanarak hesap vereceklerdir (2)
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        ‘BAĞIMSIZBİR FİLİSTİN DEVLETİNİN YOLU AÇILMALI’

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mardin'de bir otelde düzenlenen ‘Sivil Toplum Buluşmaları Programı’na katıldı. Bir otelde düzenlenen programa, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü İbrahim Özcoşar, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, İl Müftüsü Enver Türkmen, ilçe Belediye başkanları, şehit yakınları ve gaziler ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Kurtulmuş, Gazze'de kundaklardaki bebeklerin çırpına çırpına ölmesine, yaşlı insanların, kadınların hayattan koparılmasına dünyanın sessiz kaldığını belirterek, “Ne yazık ki arkasını dünyadaki bazı güçlü ülkelere ve çevrelere yasladığı için İsrail'in bütün bu saldırganlıkları, acımasız tavırları ve ortaya koyduğu insanlık dışı davranışlar bir şekilde karşılıksız kalmaktadır. İşte biz Türkiye olarak, başından itibaren Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, bütün kurum ve kuruluşlarımızla Gazze'nin masum ve mazlum halkının yanında yer aldık. Başkaları için Filistin ve Gazze, çok uzakta bir yer olabilir. Başkaları için Filistin ve Gazze halkının acıları kendilerini hiç ilgilendirmeyen acılar olabilir. Orta Doğu coğrafyası dedikleri bu coğrafya onlar için çok uzakta, film izler gibi izledikleri bir gelişme olabilir. Bizim için ise Orta Doğu'nun her tarafı izlerimizin, tarihi ve kültürel birlikteliklerimizin, gönülden gönüle bağlarımızın olduğu şehirlerdir, beldelerdir. Türkiye olarak diyoruz ki ateşi daha fazla büyütmeden bir an evvel bu bölgedeki ateşi söndürmek ve Filistinlilerin haklı davasında iki devletli çözümü esas alan bir anlayışla özgür ve bağımsız bir Filistin devletinin yolu açılmalıdır. Türkiye olarak halkıyla devletiyle birlikte bu istikametteki kararlılığımızı sürdürüyoruz” dedi.

        Kurtulmuş, programın ardından kentten ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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