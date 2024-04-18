TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mardin Valiliğini ziyaret etti

Ziyarette, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak ile AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da yer aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.