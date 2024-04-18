16 yaşındaki Sinan hayvan otlatırken uğradığı silahlı saldırıda öldü

MARDİN’in Mazıdağı ilçesinde, hayvan otlatırken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Sinan Eliş (16), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesinin kırsal Yalınağaç Mahallesi kırsalında meydana geldi. Sinan Eliş, kırsalda hayvan otlattığı sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Eliş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eliş'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ( DHA)