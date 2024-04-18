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        16 yaşındaki Sinan hayvan otlatırken uğradığı silahlı saldırıda öldü

        MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde, hayvan otlatırken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Sinan Eliş (16), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 14:11 Güncelleme: 18.04.2024 - 14:15
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        16 yaşındaki Sinan hayvan otlatırken uğradığı silahlı saldırıda öldü
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        MARDİN’in Mazıdağı ilçesinde, hayvan otlatırken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Sinan Eliş (16), hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesinin kırsal Yalınağaç Mahallesi kırsalında meydana geldi. Sinan Eliş, kırsalda hayvan otlattığı sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Eliş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eliş'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ( DHA)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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