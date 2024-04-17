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        Mardin'de motosikletle hız ve akrobatik hareketler yapan sürücülere ceza

        MARDİN'in Midyat ilçesinde motosiklet üzerinde seyir halindeyken hız ve akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye toplamda 95 bin 925 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 20:28 Güncelleme: 17.04.2024 - 20:30
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        Mardin'de motosikletle hız ve akrobatik hareketler yapan sürücülere ceza
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        MARDİN’in Midyat ilçesinde motosiklet üzerinde seyir halindeyken hız ve akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye toplamda 95 bin 925 lira idari para cezası uygulandı.

        Mardin’de sosyal medyadan paylaşılan görüntüleri ihbar kabul eden polis ekipleri, motosikletle akrobasi ve hız yaparak kendilerinin ve çevresindekilerin hayatını hiçe sayan 3 sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, sürücülerin B.A., V.A. ve N.A. olduğu saptandı. Sürücüler hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ‘Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunmak’, ‘Motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapmak’, ‘İzin almadan karayolu üzerinde yarış yapmak’, ‘Kasksız motosiklet kullanmak ve sürücü belgesiz araç kullanmak’ maddelerinden toplamda 95 bin 925 lira idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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