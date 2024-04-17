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        Mardin'de bayramda yaşanan turist yoğunluğu esnafın yüzünü güldürdü

        Mardin'de Ramazan Bayramı'nda yaşanan turist yoğunluğu esnafın yüzünü güldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 15:17 Güncelleme: 17.04.2024 - 15:17
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        Mardin'de bayramda yaşanan turist yoğunluğu esnafın yüzünü güldürdü
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        Mardin'de Ramazan Bayramı'nda yaşanan turist yoğunluğu esnafın yüzünü güldürdü.

        Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Güngör, bayram tatilinde yüzde 100'lük bir doluluk oranı yaşadıklarını söyledi.

        Güngör, amaçlarının Mardin turizmini 12 aya yaymak olduğunu, yıl içerisinde 1 milyon konaklama hedeflediklerini belirtti.

        Tarihi Çarşı'da esnaf İbrahim Akdoğan da, bayram öncesi çarşıda sakinlik olduğunu, bayram tatilinde bu sakinliğin yerini turist yoğunluğuna bıraktığını kaydetti.

        Bayram öncesi ve bayram boyunca esnafın yüzünün güldüğünü belirten Akdoğan, çifte bayram yaşadıklarını dile getirdi.

        Esnaf Yonca Sözen ise, geçen bayramlara göre yoğunluğun daha çok olduğunu, bu yoğunluğu Mardin esnafı olarak iyi değerlendirdiklerini anlattı.

        Esnaf Abdulvahap Teken, yıllardır esnaflık yaptığını, bu denli bir yoğunluğu ilk defa yaşadığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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