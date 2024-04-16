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        Mardin'de "Turizm Haftası" dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi

        Mardin'de "Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü ve tarihi yapılarda temizlik yapıldı, esnafa broşür dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 15:56 Güncelleme: 16.04.2024 - 15:56
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        Mardin'de "Turizm Haftası" dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi
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        Mardin'de "Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü ve tarihi yapılarda temizlik yapıldı, esnafa broşür dağıtıldı.

        Turizm Haftası dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, akademisyen ve öğrenciler, merkez Artuklu ilçesindeki Birinci Cadde'de bir araya geldi.

        Zinciriye Medresesi'ne kadar kortej yürüyüşü yapan gruptakiler, esnafa broşür dağıttı ve tarihi yapılarda temizlik çalışmasına katıldı.

        İl Müdürü Gök, yaptığı açıklamada, Valilik ve Mardin Artuklu Üniversitesinin desteğiyle gerçekleştirdikleri etkinlikte esnafı bilinçlendirdiklerini, çevre temizliği ile de bilinç oluşturmak istediklerini söyledi.

        Hafta boyunca etkinliklere devam edeceklerini kaydeden Gök, şöyle konuştu:

        "Mardin eşsiz bir destinasyon. Sadece ülkemiz için değil dünyada eşine az rastlanan önemli bir destinasyon. Biz Mardin'i korumak için gerekli adımları atmak istiyoruz. Bu noktada kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği çok önemli. Bu nedenle bu tür etkinlikleri önemsiyoruz."

        Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna da önemli bir haftayı kutladıklarını dile getirdi.

        Mardin'in turizm açısından eşsiz bir kent olduğunu anlatan Tuna, şöyle devam etti:

        "Ancak hem gelen turist hem de yıllık turizm geliri açısından henüz hak ettiği yerde değil. Gelecekte mutlaka turizmden halk çok daha fazla fayda elde edecek. Burada yapılması gereken bazı şeyler, alınması gereken bazı tedbirler var. Yakın gelecekte Mardin'in turizmden hak ettiği geliri ve katkıyı alacağına inanıyorum."

        Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Toprak ise kentin gelecekte daha fazla turist çekebilmesi, sürdürülebilir kaynaklarını sürekli ve verimli şekilde değerlendirebilmesi için halkın ve turistlerin bilinçli bir kullanım alışkanlığı edinmeleri gerektiğini belirtti.

        Doğal kaynaklar ve tarihi yerlerin sonraki nesillere aktarılmasının önemine dikkati çeken Toprak, "Mardin'in bir turizm kenti olma özelliğini asırlarca sürdürebilmesini umuyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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