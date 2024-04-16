AK Parti Mardin İl Başkanı Alma, partisinin ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi

AK Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Midyat, Yeşilli, Ömerli ve Savur belediye başkanlarıyla görüştü.

AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Alma, ana gündem maddelerinin seçim çalışmaları boyunca vatandaşlara vadedilen hizmet ve projelerin ivedilikle yerine getirilmesi olduğunu söyledi.

Alma, "AK Parti kurulduğu günden bu yana sürekli yaptığı hizmetlerle gündemde. İnşallah bu süreçten sonra da kazanan ilçe belediye başkanlarımızla etkin bir hizmet anlayışını benimseyerek, farkımızı ortaya koyacağız. Bu kapsamda ilçelerimizin her bir köşesine ulaştıracağımız hizmetlerden 7'den 70'e herkesin faydalanmasını sağlayacağız. Seçim çalışmaları boyunca desteklerini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.