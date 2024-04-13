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        Mardin'de motosikletin yayaya çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir motosikletin yayaya çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 17:06 Güncelleme: 13.04.2024 - 17:06
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        Mardin'de motosikletin yayaya çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir motosikletin yayaya çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Atatürk Mahallesi'nde bulunan Galericiler Sitesi içerisinde G.H'nin (29) kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan F.B'ye (30) çarptı.

        Sürücü, yaya ve motosiklette bulunan H.H. (12), R.A. (11) ve Y.B. (11) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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