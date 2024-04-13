Mardin'de motosikletin yayaya çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir motosikletin yayaya çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir motosikletin yayaya çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi'nde bulunan Galericiler Sitesi içerisinde G.H'nin (29) kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan F.B'ye (30) çarptı.
Sürücü, yaya ve motosiklette bulunan H.H. (12), R.A. (11) ve Y.B. (11) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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