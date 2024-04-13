Mardin'e bayramda binlerce yerli ve yabancı turist akın etti

TARİHİ yapıları ve kültürel değerleriyle Mardin’i, Ramazan Bayramı tatilinde çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kentteki 22 bin yatak kapasiteli 60’ın üzerinde otelde doluluk oranı yüzde 90’a ulaşırken, günlük 10 bin kişinin geldiği Midyat ilçesinde de yoğunluk oluştu. Deyrulzafaran Manastırı rahiplerinden Raban Gabriel Akkurt, günde 5 bin civarında kişinin manastırı ziyaret ettiğini belirterek, “Tabii ki Mardin’imiz güzeldir. Tarihiyle, dokusuyla, medeniyetiyle yıllardır Mardin’imiz dünyaya meydan okuyor. Türkiye'nin her tarafı güzeldir ama Mardin bir başka güzeldir. Herkesi bekliyoruz” dedi.

Camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve işlenmiş taşlarla yapılan evleriyle yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği gözde kentlerden olan Mardin’de, 22 bin yatak kapasiteli 60’ın üzerinde otelin doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı. Kente gelenler, tarihi sokak ve caddeler ile Cumhuriyet Meydanı, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi ile Deyrulzafaran Manastırı gibi çok sayıda mekanı ziyaret etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip birçok medeniyete beşiklik eden Midyat'ta da günlük ziyaretçi sayısı 10 bini buldu. İlçede gündüz saatlerinde yaşanan yoğunluk, gece geç saatlere kadar sürdü. Tarihi kiliseleri, camileri ve konakları gezen yerli ve yabancı turistler, Süryani telkari ustalarının bulunduğu gümüşçüler ve yöresel ürünler çarşısından alışveriş yaptı, filmlerin çekildiği tarihi mekanlarda fotoğraf çektirdi, halaylar çekti. Deyrulzafaran Manastırı ise günlük ortalama 5 bin ziyaret sayısıyla en çok ziyaret edilen yerlerden oldu. Hediyelik eşya satan esnaflardan Siyament Aba, yöresel ürünlere ilginin fazla olduğunu söyleyerek, “Burada en çok şal ve Mardin'e özgü nazar boncuğu ile kolonya tercih ediliyor. Bu kadar beklemiyorduk. Daha fazla yoğunluk var bu sene, umarım turizm bu şekilde devam eder. Bütün esnafın iki gündür yüzü gülüyor. İşler çok iyi çok şükür. Esnaflar iki gündür çifte bayram yaşıyor” dedi.

GİRESUN'DAN GELDİ Deyrulzafaran Manastırı rahiplerinden Raban Gabriel Akkurt, günde 5 bin ile 5 bin 500 kişi arasında misafirin manastırı ziyaret ettiğini belirterek, “Tabii ki Mardin’imiz güzeldir. Tarihiyle, dokusuyla, medeniyetiyle yıllardır Mardin’imiz dünyaya meydan okuyor. Türkiye'nin her tarafı güzeldir ama Mardin bir başka güzeldir. Herkesi bekliyoruz” diye konuştu. İstanbul’dan gelen Handan Irmak, Mardin'e ilk defa geldiğini ve çok beğendiğini ifade ederek, “Yıllardır çok istediğim bir şeydi. Sonunda geldik ve gördük. Gerçekten çok güzel bir yer. Tarihi yerleri, arazileri, insanların bilgisi kültürü çok şaşırdım. Aslında biliyordum Süryanileri araştırmıştım. Geldim, gördüm, 10 numara 5 yıldız bir yer. Mardin'i bayram tatilini geçirmek için tercih ettik ve çok beğendik, tarihi olan bir şehir. Tarihi yapısıyla ülke için bir zenginlik. Herkesin burayı görmesi lazım” ifadelerini kullandı.