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        Otomobille çarpışıp alev alan motosikletin sürücüsü öldü

        MARDİN'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile çarpışarak alev alan motosikletin sürücüsü Sabatullah Karataş (28), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 12:21 Güncelleme: 13.04.2024 - 12:25
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        Otomobille çarpışıp alev alan motosikletin sürücüsü öldü
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        MARDİN’in Nusaybin ilçesinde otomobil ile çarpışarak alev alan motosikletin sürücüsü Sabatullah Karataş (28), hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde Nusaybin-Midyat kara yolu Beyazsu mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil ile Sabatullah Karataş idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, sürüklenerek alev aldı. Alevlerin üzerine sıçradığı sürücü Karataş'a çevredekiler müdahale etti. Ancak Karataş, hayatını kaybetti. Karataş’ın cansız bedeni otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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